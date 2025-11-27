Бойцы 810-й бригады приютили енота

Для питомца по кличке Боря пошили тельняшку

Редакция сайта ТАСС

© Егор Горожанкин/ ТАСС

КУРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота приютили в своем в пункте временной дислокации семимесячного енота по кличке Боря. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира батальона по тылу с позывным Уран.

"Пришел [енот] к нам еще маленьким, совершенно случайно. На запорожском направлении у нас был кот, часто шутили, что он, конечно, не енот. И как-то раз мои бойцы принесли енота, сказали, что будет вместо кота", - рассказал военнослужащий.

Для енота пошили тельняшку, он не стесняется и играет со всеми, любит сидеть на плечах и трогать все, что ему попадется на глаза. Уран отметил, что все морпехи после боевой задачи приезжают к еноту, чтобы набраться позитивных эмоций, поднять дух и порадовать Борю чем-то вкусным. При этом ест енот то же, что и все солдаты, но очень любит орехи.

Сейчас енот участвует в занятиях, поднимает боевой дух бойцов. "Как истинный морпех, показывает оскал, хитрость и свою подготовку", - добавил Уран.