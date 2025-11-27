Белоусов: морпехи демонстрируют на СВО храбрость и непреклонную волю к победе

Министр обороны РФ поздравил военнослужащих и ветеранов с годовщиной образования морской пехоты

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 320-й годовщиной образования морской пехоты, отметив их храбрость и непреклонную волю к победе при выполнении задач в зоне СВО.

"Сегодня в зоне специальной военной операции личный состав морской пехоты, как и прежде, демонстрирует верность воинскому долгу, храбрость и непреклонную волю к победе. Опираясь на опыт и знания ветеранов, действует четко и грамотно в любых условиях обстановки, зачастую сопряженных с риском для жизни", - говорится в телеграмме, опубликованной в телеграм-канале Минобороны.

Белоусов подчеркнул, что личный состав морской пехоты во все времена отличался безупречным боевым мастерством, исключительной стойкостью и беспримерным мужеством, с честью нес службу под девизом "Там, где мы, там - победа!".

Как отметил министр обороны, в годы Великой Отечественной войны морские пехотинцы героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками на море и суше, активно участвовали в обороне Ленинграда и Москвы, Севастополя и Сталинграда, освобождении Кавказа и Крыма, Украины, Белоруссии и стран порабощенной Европы, а также успешно решали задачи в ходе локальных войн и конфликтов, миротворческих миссий и борьбы с международным терроризмом.

"Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья и дальнейших свершений на благо Родины", - заключил Белоусов.

День морской пехоты - профессиональный праздник Вооруженных сил России, с 1996 г. отмечался ежегодно 27 ноября внутри Военно-морского флота (ВМФ) РФ, согласно приказу Главнокомандующего ВМФ РФ Феликса Громова от 19 декабря 1995 г. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 27 ноября 2024 г. праздник отмечается на более высоком уровне.