Морской пехоте ВМФ России исполняется 320 лет

Боевая история этого вида войск продолжается в зоне специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Боевая история морской пехоты Военно-морского флота России, насчитывающая 320 лет, продолжается в зоне специальной военной операции. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин своим указом от 27 ноября 2024 года присвоил Дню морской пехоты официальный статус памятной даты в Вооруженных силах РФ.

"Сегодня, спустя 320 лет, боевая история морской пехоты продолжается в зоне специальной военной операции. В героической летописи побед морских пехотинцев навечно записаны подвиги на киевском, угледарском, донецком, авдеевском, курском направлениях, примеры храбрости, проявленные в ожесточенных боях при освобождении Мариуполя, Волновахи, Попасной, Павловки, других городов и населенных пунктов", - сказали в ведомстве.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции, несколько десятков военнослужащий морской пехоты удостоены звания Герой Российской Федерации. Все бригады и полк морской пехоты удостоены государственных наград и почетных наименований.

В ведомстве отметили, что министр обороны РФ Андрей Белоусов уделяет особое внимание развитию пунктов базирования подразделений морской пехоты. По итогам рабочих поездок на Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский флоты и Каспийскую флотилию глава военного ведомства дал ряд поручений по благоустройству гарнизонов и наращиванию темпов строительства объектов военной и социальной инфраструктуры в военных городках соединений морской пехоты. Ведется активная работа по реализации данных поручений.

Героическая летопись

Морская пехота, всегда идущая вперед под девизом "Где мы - там победа!", во все времена славилась особым моральным духом бойцов, с честью несущих службу. Первые полки морских солдат покрыли себя неувядаемой славой в Гангутском сражении 1714 года, положив начало традициям беззаветного служения Отечеству на море и на суше. История хранит множество примеров героизма морских пехотинцев: взятие порта Наварин, неприступной крепости Корфу, кровопролитные, полные личного мужества бои в Бородинском сражении 1812 года, при обороне Севастополя и Крымской войне, обороне Порт-Артура.

Великая Отечественная война стала особой страницей в героической летописи морской пехоты. Невероятной стойкостью, проявленной десятками тысяч морских пехотинцев в битвах за Москву, Ленинград, Сталинград и Кавказ, в ходе Керченско-Эльтигенской, Тулоксинской десантных и Новороссийско-Таманской, Петсамо-Киркинесской, Крымской, Прибалтийской и других наступательных операций, морпехи заслужили свое грозное, но уважительное прозвище "черная смерть". Их яростные штыковые атаки, стойкость в обороне и отвага в наступлении стали настоящей легендой, на которую равняются все последующие поколения.

Морская пехота достойно выполняла свой долг и в послевоенный период, оказывая интернациональную помощь в различных регионах мира, подчеркнули в Минобороны РФ.