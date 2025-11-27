Морпехам группировки "Центр" вручили госнаграды в тыловом районе зоны СВО

Военнослужащих отметили медалями "Суворова", "Жукова" и "За спасение погибавших"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения государственными наградами морских пехотинцев группировки войск "Центр" состоялась в тыловом районе зоны спецоперации, сообщили в Минобороны России.

"За проявленные мужество, отвагу и высокий профессионализм при выполнении боевых задач заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин вручил военнослужащим государственные и ведомственные награды, среди которых медали "Суворова", "Жукова" и "За спасение погибавших", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что морпехи Центральной группировки войск продолжают выполнять поставленные задачи, участвуя в освобождении населенных пунктов и укрепляя контроль над ключевыми рубежами.

"За каждой такой медалью стоят спасенные жизни товарищей, вовремя поданный патрон в патронник и выполненная поставленная задача", - подчеркнул Курочкин.

Ежегодно 27 ноября на Военно-морском флоте (ВМФ) России отмечается профессиональный праздник — День морской пехоты. Он был установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ Феликса Громова от 19 декабря 1995 г. С 2022 г. подразделения морской пехоты ВМФ России задействованы в специальной военной операции на Украине. Морские пехотинцы ведут как оборонительные, так и наступательные действия. В их задачи входит проникновение в тыл противника и проведение там деструктивных действий до подхода основных сил.