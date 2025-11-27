"Солнцепеки" сожгли опорные пункты ВСУ у города Гуляйполе

Действия бойцов группировки войск "Восток" также поддержали наступление штурмовых подразделений

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты противника и поддержали наступление штурмовых подразделений в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Воздушной разведкой в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области были выявлены оборонительные позиции противника с инженерными заграждениями и оборудованными огневыми точками. Координаты незамедлительно были переданы расчетам ТОС-1А "Солнцепек", которые выдвинулись на огневую позицию и нанесли залпы термобарическими боеприпасами по обнаруженным целям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ударов было уничтожено большое количество живой силы ВСУ, а также инженерные сооружения, что позволило ослабить линию обороны противника и дало возможность штурмовым подразделениям группировки "Восток" продолжить наступление.