Танк Т-80БВМ уничтожил укрепленную позицию ВСУ в районе Волчанска

Боевую задачу выполнили солдаты группировки войск "Север"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Умелыми действиями экипажа одного танка Т-80БВМ группировки войск "Север" была разгромлена вся укрепленная позиция ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в ходе выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожил укрепленную позицию боевиков ВСУ. Боевая работа экипажа осуществлялась в целях огневой поддержки наших штурмовых отрядов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что умелые и слаженные действия экипажа позволили выполнить поставленную задачу, что позволило штурмовым отрядам продолжить наступление.

Тяжелый 46-тонный модернизированный танк Т-80БВМ имеет на вооружении 125-мм пушку, мощный газотурбинный двигатель 1 250 л. с., усиленную броню с комплексом модульной динамической защиты.