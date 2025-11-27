Снайперы уничтожили группу солдат ВСУ на константиновском направлении

Боевую задачу выполнили военные Южной группировки войск

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Снайперы Южной группировки войск на константиновском направлении уничтожили трех солдат ВСУ, пытавшихся зайти на свои позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении специальной военной операции разведкой были выявлены позиции ВСУ. Снайперской двойке поставили задачу выдвинуться в заданный квадрат, скрытно занять позицию на чердаке одного из строений и уничтожить противника. После нескольких часов ожидания снайперы обнаружили трех украинских боевиков, пытавшихся пройти на позицию с целью ротации личного состава", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что все цели были успешно поражены.