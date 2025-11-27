Боец ВС РФ спас в зоне СВО близнеца, доехав до него на своем квадроцикле

По словам военнослужащего, он не успел надеть защитную экипировку и не взял рацию

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Морской пехотинец группировки войск "Центр" вытащил из-под огня своего раненного брата-близнеца, доехав до него на собранном собственными руками квадроцикле. Об этом рассказали гвардии матросы Максим и Илья Рыжиковы в видео Минобороны России.

"Приехал товарищ Кадет с товарищем Вальтом. Говорят: "Макс - 300 (раненый - прим. ТАСС)". Я говорю: "Я поехал", и сел на квадроцикл. Ни броню в панике не надел, ни каску, ни рации с собой не взял. Они успели мне только сопровождающего закинуть назад. Я туда, сколько [максимум] идет техника - этот квадроцикл, столько и пер всю дорогу <…>. Доехал очень быстро. Я пер на всю гашетку, прискакал туда. Хорошо, что сопровождающий заметил, что они в гараже, вышли вовремя. Я проехал уже, конечно, он мне по плечу [хлопает], говорит: "Вот они, назад". Я говорю: "Давай, спрыгивай, контроль я сзади включил". Развернулся, ребят забрал", - рассказал Илья, уточнив что в общем удалось эвакуировать около 8 человек.

Кроме того, он рассказал и про свой квадроцикл. "Мы сами в гараже собрали квадроцикл. Он до 200 км/ч разгонялся. У него двигатель от Lada Priora 16-клапанный и коробка-автомат с Lada Granta. Эта техника нас очень здорово выручала на прямых линиях, то есть выезжаешь с Плехово (Курская область) по грязи, он полноприводный - 4х4 в постоянном приводе. Выходишь, "птичка" (дрон - прим. ТАСС) за тобой встает, начинает идти, ты [жмешь] газ в пол, а [квадроцикл] легкий, разгоняется махом, и ты от нее отходишь", - отметил боец.