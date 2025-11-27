Спецназ ВС РФ "Ланцетами" уничтожил САУ ВСУ на красноармейском направлении

Всего на счету бойцов расчета около 50 различных целей

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Расчет беспилотного комплекса ZALA "Ланцет" соединения спецназа группировки войск "Центр" обнаружил и уничтожил на красноармейском направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) и грузовик со снарядами. Об этом рассказал разведчик-оператор гвардии рядовой Ян Типпель.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе ведения разведки мы обнаружили 2С1 "Гвоздику" советского производства. Первым изделием (барражирующим боеприпасом "Ланцет" - прим. ТАСС) мы нанесли огневое поражение, потом второе изделие запустили и уничтожили. Там еще был "Камаз" с боекомплектом, он тоже был уничтожен", - сказал он на видео, предоставленном в Минобороны РФ.

Как рассказал оператор-сапер младший сержант Денис Тартумашев, всего на счету бойцов около 50 различных целей. "Как правило, это бронированная техника, танки, БТР, БМП, артиллерийские орудия, самоходные орудия, станции наземного управления, РЭБы. То есть, можно сказать, всю номенклатуру поражали", - отметил Тартумашев.