Боец Краснодар: дроны успевают поразить орудия ВСУ, как только они открывают огонь

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" при обнаружении украинских артиллерийских орудий по вспышкам от выстрелов поражают их практически моментально. Об этом рассказал оператор с позывным Краснодар.

"Мы работаем в основном на орудия противника. Как только засечки есть у противника, вылетаем непосредственно сразу на эту засечку. В течение пяти малых (т. е. минут - прим. ТАСС) уже выставляемся и птица у нас в небе. Успеваем долететь, когда еще орудие в работе", - сказал он на видео, предоставленном в Минобороны РФ.

Боец добавил, что на одно орудие противника как правило затрачиваются один или два FPV-дрона в зависимости от того, насколько хорошо оно укрыто.

В ведомстве также предоставили кадры уничтожения операторами ударных беспилотников украинской САУ, укрытой в ангаре.