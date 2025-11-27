Морпехи группировки "Центр" встретили свой праздник на позициях в зоне СВО

Военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Морские пехотинцы группировки войск "Центр" встретили свой профессиональный праздник в зоне СВО, продолжая выполнять боевые задачи. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив соответствующее видео.

"Сегодня, в профессиональный праздник Морской пехоты России, бойцы [морской пехоты] встречают его на боевых позициях, выполняя задачи по удержанию рубежей, подавлению средств воздушной разведки формирований ВСУ, поддержке наступающих подразделений и штурмовым действиям.", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в круглосуточном режиме свой вклад в общую боевую работу вносят артиллеристы, операторы беспилотных воздушных судов, разведчики, штурмовики, зенитчики, а также танкисты морской пехоты.

"Морские пехотинцы действующие в интересах группировки войск "Центр", продолжают служить примером мужества, преданности долгу и сплоченности, сохраняя традиции воинского братства, передаваемого из поколения в поколение", - подчеркнули там.

320-летие морской пехоты

Ежегодно 27 ноября ВМФ России отмечает профессиональный праздник - День морской пехоты. Он был установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ Феликса Громова от 19 декабря 1995 г.

27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 г. царь Петр I издал указ о формировании первого полка "морских солдат", предназначенного для службы в абордажно-десантных командах боевых кораблей. Первый такой полк численностью 1,2 тыс. солдат был сформирован адмиралом Федором Головиным в г. Гродно (ныне Белоруссия).

С 2022 г. подразделения морской пехоты ВМФ России задействованы в специальной военной операции на Украине. Морские пехотинцы ведут как оборонительные, так и наступательные действия. В их задачи входит проникновение в тыл противника и проведение там боевых действий до подхода основных сил.