"Пион" уничтожил солдат ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол

Артиллеристы Западной группировки войск вели огонь осколочно-фугасными снарядами с расстояния до 30 км

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7 "Пион" и операторы разведывательного БПЛА Supercam Западной группировки уничтожили солдат ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оператор разведывательного БПЛА Supercam в ходе воздушной разведки выявил пункт временной дислокации, оборудованные огневые позиции, наблюдательные пункты и живую силу формирований ВСУ, закрепившихся в складских помещениях на левом берегу реки Оскол в зоне проведения СВО на купянском направлении. Получив точные координаты целей расчет САУ "Пион" 45-й артиллерийской бригады большой мощности выдвинулся на позицию и нанес точные удары по противнику", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что огонь артиллеристы вели осколочно-фугасными снарядами с расстояния до 30 км. Все цели были уничтожены.