Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности Восточной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.