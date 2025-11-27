Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"
Редакция сайта ТАСС
02:02
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности Восточной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.