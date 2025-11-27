Операторы дронов сорвали переброску резервов ВСУ у Гуляйполя

Российские бойцы поразили автомобили и квадроциклы с украинскими солдатами

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов подразделения войск беспилотных систем Восточной группировки поразили автомобили и квадроциклы с солдатами ВСУ, пытавшимися провести ротацию в районах обороны города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Грамотные действия операторов ударных БПЛА сорвали попытки перебросить резервы живой силы и нарушили снабжение подразделений противника на передовых позициях", - говорится в сообщении.

В ведомстве также предоставили соответствующие кадры с камер российских FPV-дронов.