Пленный из ВСУ: украинских солдат в Британии обучают на опыте Второй мировой

Держать оборону при такой подготовке не было никакой возможности, рассказал Василий Неудахин

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Обучение военнослужащих ВСУ, проходящих подготовку в Великобритании, основано на методах и опыте времен Второй мировой войны, рассказал украинский пленный Василий Неудахин. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Бритты" (украинские военные, проходящие подготовку в Великобритании - прим. ТАСС) рассказывали об их обучении в Британии. Рассказывали, что там проходят обучение еще по лекалам Второй мировой войны <…>, то есть они еще ведут окопную войну, которая сейчас уже невозможна, потому что идет война дронов", - сказал он.

По словам Неудахина, он был пойман сотрудниками ТЦК в апреле 2025 года, после чего у него изъяли смартфон, отправили на прохождение медицинской комиссии и направили в зону боевых действий в район Волчанска в Харьковской области, где он попал в плен. "Оборону держать у нас не было никакой возможности", - сказал пленный.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС, что в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отступают и сдаются в плен. Также силовики отмечали, что украинские военные 57-й бригады пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.

Как заявлял начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, российские военные освободили 80% Волчанска.