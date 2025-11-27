Сальдо: ВСУ по заказу бизнесменов бьют по объектам конкурентов на Херсонщине

Губернатор Херсонской области подчеркнул, что после освобождения правобережной части региона все подобные удары расследуют, а причастные понесут наказание

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 27 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по заказу украинских бизнесменов наносят удары по коммерческим объектам конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области, рассказал ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"Командирам отдельных подразделений ВСУ, расположенных на правобережье Днепра в Херсонской области, уже недостаточно мародерства и откровенного грабежа гуманитарных поставок. В своем стремлении обогатиться эти так называемые офицеры начали принимать заявки на уничтожение коммерческих объектов - так украинские бизнесмены расчищают для себя пространство от конкурентов. Преподносятся киевским режимом такие атаки, разумеется, под видом ударов с российской стороны", - сказал Сальдо.

Он подчеркнул, что после освобождения правобережной части Херсонской области все подобные удары будут расследованы, а причастные к этим преступлениям военнослужащие ВСУ понесут соответствующее наказание.

В конце октября глава региона сообщил ТАСС, что украинские военные занимаются грабежом гуманитарных поставок на своих блокпостах на правобережье Днепра в Херсонской области. При этом, по его словам, бойцы ВСУ присваивают не только предназначенные жителям продукты и лекарства, но и одежду.