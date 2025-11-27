ТАСС: ВСУ у Садков под ударами ВКС спешно откатываются

Украинские солдаты бросают провизию и боеприпасы, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ у н. п. Садки Сумской области под ударами российской авиации спешно откатываются на другие позиции, часто бросая провизию и боеприпасы, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в районе Садков под ударами авиации и артиллерии спешно откатываются на более выгодные позиции подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Многим приходится отходить без вещей, провизии и боеприпасов", - сказал собеседник агентства.