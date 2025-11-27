ТАСС: за обвал фронта под Волчанском сняли с должности друга Порошенко

Евгения Солодаева сняли за провальное руководство войсками в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© Diego Fedele/ Getty Images

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ сняло с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева за провальное руководство войсками в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении за обвал фронта под Волчанском командование ВСУ сняло с должности командира 57-й омпбр полковника Евгения Солодаева. Вчера он покинул расположение бригады, передав дела новому комбригу подполковнику Виталию Поповичу (позывной Ветер)", - сказал собеседник агентства.

Солодаев является близким другом экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Как сообщали ранее ТАСС в силовых структурах, в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и сдаются в плен. Силовики сообщали, что украинские военные 57-й бригады в Харьковской области пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.

Как доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, российские военные освободили уже на 80% город Волчанск.