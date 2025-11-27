Боец Гуантаномо: ВС РФ применяют дрон "Бумеранг" для перехвата БПЛА ВСУ

По словам военнослужащего, беспилотники отличаются высокой надежностью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. FPV-дрон "Бумеранг" показывает высокую эффективность в качестве средства ПВО для перехвата украинских беспилотников, летящих в сторону России. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий специального подразделения с позывным Гуантанамо.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Дрон "Бумеранг" мы используем как средство ПВО. Мы стараемся перехватывать агродроны еще на пути следования к точке поражения. Наши передовые позиции передают информацию о том, что замечена "Баба-яга" противника, или она прилетела к ним. Мы тут же вылетаем. С дневной камеры моментально идет переключение на тепловизор. "Бумеранги" перехватывают также беспилотники, которые летят на территорию России", - рассказал боец.

По словам военнослужащего, дроны отличаются высокой надежностью. "На "Бумерангах" установлена текстолитовая рама, она радиопрозрачна. Она довольно-таки надежна - наши дроны выживают и после жестких посадок и при этом при всем практически не ломаются. Война начинает очень сильно прогрессировать, ушла на четыре шага вперед. Беспилотники сейчас начали замещать очень большое количество других родов войск", - подчеркнул Гуантанамо.

Как сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе, дроны "Бумеранг" созданы московскими инженерами. "Дрон "Бумеранг" на СВО эффективно себя показывает как средство противовоздушной обороны. Московским беспилотником перехватывают бомбардировочные БПЛА самолетного типа "Лютый", "Чайка-2", разведывательные "Лелека", а также украинские агродроны еще на пути следования к точке поражения", - отметил источник.