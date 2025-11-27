Боец Банхар: танки стали чаще задействовать в штурмах

МАРИУПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Танковые подразделения в последнее время стали в большей степени помогать пехоте в штурмовых действиях, нежели работать прямой наводкой по целям. Об этом ТАСС заявил командир танкового взвода группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Банхар.

Это связано с успешными наступательными действиями ВС РФ и большими потерями техники противником, отметил он.

"Танковые подразделения "в прямую" уже не участвуют в боях. В основном работаем в закрытых позициях и на усилении штурмовых действий. По 2-3 танка усиливаем пехоту и прорываем оборону противника. <…> Заводим пехоту, во главе едет танк, сзади - БМП, МТЛБ с пехотой, штурмовыми подразделениями. И танк берет огонь на себя", - рассказал Банхар.

По мнению бойца, "танк - это грозная сила, при виде танка у любого человека паника создается в душе", поэтому ВСУ пытаются "активно бороться" с российскими машинами с помощью дронов.

Банхар добавил, что из закрытых огневых позиций экипажи работают в основном по украинской пехоте, технике, укреплениям и в населенных пунктах, и в лесополосах. "Иностранная техника, конечно, попадается, где-то замаскированная стоит, все поражаем", - заключил танкист.