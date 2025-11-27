Марочко: ВС РФ контролируют 90% Волчанска

По словам военного эксперта, остальная часть населенного пункта фактически находится в так называемой серой зоне

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают под своим контролем около 10% территории Волчанска, основная часть города перешла под контроль российских войск. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе освободительных действий под контроль российской армии перешло порядка 90% населенного пункта Волчанск. 10% фактически находится в так называемой серой зоне. На данный момент идет зачистка населенного пункта и уничтожение противника в его окрестностях", - сказал он.

Марочко также сообщил, что Вооруженные силы Украины в спешном порядке проводят передислокацию и укрепляют оборонительную линию на участке Вильча - Волчанские Хутора.