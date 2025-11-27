Экс-боец ВСУ Боб: сопротивление Киева ведет к лишнему кровопролитию

Бывший боец Вооруженных сил Украины отметил, что у украинских войск нет никаких перспектив на поле боя

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Сопротивление киевского режима российской армии только приведет к лишнему, ненужному кровопролитию и оттянет уже понятный его конец, у украинских войск нет никаких перспектив. Такое мнение высказал ТАСС бывший боец ВСУ с позывным Боб, который сдался в плен под Красноармейском, а затем вступил в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря и сейчас воюет вместе с российскими военными за освобождение Запорожской области.

"Я вообще сомневаюсь, что у армии Украины есть какие-то перспективы. Это сопротивление будет просто оттягивать вот этот момент завершения. Это лишние жертвы, кровопролитие. А то, что они кричат: победа, вот эти вот лозунги, граница 1991 года - для кого, для чего это делается - большой вопрос", - сказал Боб.

Он отметил, что даже обученные западными инструкторами офицеры ВСУ не могли передать опыт пополнению. При этом сама система подготовки уже давно устарела, считает доброволец.

"Перед отправкой, да, была учебка полтора месяца. Это были общие понятия: обращение с оружием, поведение. Особо не помогло, потому что, как говорят, они готовятся к прошедшей войне, а не к теперешней. Это все уже устарело и не актуально. Лично у меня были инструкторы украинцы, но большая половина из них училась на Западе. В Великобритании, еще где-то, а потом уже здесь передавали опыт. Но от этого пользы мало", - рассказал Боб.