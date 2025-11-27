Герой РФ Головин: морпехи продолжают доказывать свою значимость на поле боя

Начальник главного штаба "Юнармии" отметил стойкость духа и слаженность действий бойцов морской пехоты при выполнении боевых задач

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба "Юнармии"/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Бойцы морской пехоты продолжают демонстрировать свой высокий боевой потенциал в условиях современной войны. Об этом ТАСС заявил Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин, известный по позывному Струна.

"Продолжая традиции, морская пехота подтверждает свою значимость в новых условиях - от миротворческих миссий, в которых мне самому доводилось принимать участие, до боевых действий в зоне проведения СВО. Морпехи демонстрируют свой 320-летний опыт, работая на современных полях сражений. Главный исторический вклад морской пехоты - это создание и сохранение уникальной военной культуры, где сочетается выучка, пехотная стойкость, особый подход к выполнению самых сложных задач. И эта культура доказала свою эффективность в разных эпохах", - сказал Струна.

Он также отметил стойкость духа и слаженность действий бойцов морской пехоты при выполнении боевых задач. "Понимаем, что это (боевая работа - прим. ТАСС) через водные преграды. Посещая остров Шумшу, мы это прекрасно понимаем, как бойцам было необходимо преодолевать водную преграду и выход на побережье на превосходящие высоты", - добавил Головин.

Владислав Головин родился в городе Кирове. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которое окончил с красным дипломом. По распределению попал в подразделение морской пехоты. С 24 февраля 2022 года в составе 382-го отдельного батальона морской пехоты принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики. С марта по май 2022 года Головин командовал ротой морской пехоты в ходе боевых действий при освобождении города Мариуполя. Во время одного из боев Головин лично уничтожил 3 машины пехоты и до 20 человек живой силы противника. В результате населенный пункт был взят под контроль наших войск. 20 сентября 2022 года Владиславу Головину было присвоено звание Герой Российской Федерации.

320-летие морской пехоты

Ежегодно 27 ноября на Военно-морском флоте (ВМФ) России отмечается профессиональный праздник - День морской пехоты. Он был установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ Феликса Громова от 19 декабря 1995 года.

27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 года царь Петр I издал указ о формировании первого полка "морских солдат", предназначенного для службы в абордажно-десантных командах боевых кораблей. Первый такой полк численностью 1 200 солдат был сформирован адмиралом Федором Головиным в городе Гродно (ныне Белоруссия).

С 2022 году подразделения морской пехоты ВМФ России задействованы в специальной военной операции на Украине. Морские пехотинцы ведут как оборонительные, так и наступательные действия. В их задачи входит проникновение в тыл противника и проведение там деструктивных действий до подхода основных сил.