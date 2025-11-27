Командир Грон: ВС РФ значительно отодвинули ВСУ на волчанском направлении
БЕЛГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Российские войска с лета 2025 года значительно отодвинули ВСУ на волчанском направлении в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал командир роты батальона беспилотных систем группировки войск "Север" с позывным Грон.
"Очень сильно их отодвинули, они артиллерию оттянули назад максимально, чтобы доставать до передка", - сказал он, отметив, что летом украинская артиллерия еще доставала до приграничных населенных пунктов в Белгородской области. Сейчас же противник в попытках атаковать ближний тыл в основном использует ударные дроны, а также РСЗО HIMARS.
По словам офицера, перемещения ВСУ сразу же обнаруживаются операторами разведывательных дронов, передающими координаты артиллеристам. Также операторы FPV-дронов подразделения могут действовать в режиме "свободной охоты", поражая украинских солдат и технику в своих зонах ответственности. Он также рассказал об успешном применении ударных дронов с оптоволоконным управлением.
Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах РФ создан и работает новый род войск - войска беспилотных систем. Подразделения войск беспилотных систем действуют на всех направлениях, взаимодействуя с остальными родами войск.