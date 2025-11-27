Командир Грон: ВС РФ значительно отодвинули ВСУ на волчанском направлении

Командир роты батальона беспилотных систем группировки войск "Север" сообщил, что перемещения ВСУ сразу же обнаруживаются операторами разведывательных дронов, передающими координаты артиллеристам

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Российские войска с лета 2025 года значительно отодвинули ВСУ на волчанском направлении в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал командир роты батальона беспилотных систем группировки войск "Север" с позывным Грон.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Очень сильно их отодвинули, они артиллерию оттянули назад максимально, чтобы доставать до передка", - сказал он, отметив, что летом украинская артиллерия еще доставала до приграничных населенных пунктов в Белгородской области. Сейчас же противник в попытках атаковать ближний тыл в основном использует ударные дроны, а также РСЗО HIMARS.

По словам офицера, перемещения ВСУ сразу же обнаруживаются операторами разведывательных дронов, передающими координаты артиллеристам. Также операторы FPV-дронов подразделения могут действовать в режиме "свободной охоты", поражая украинских солдат и технику в своих зонах ответственности. Он также рассказал об успешном применении ударных дронов с оптоволоконным управлением.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах РФ создан и работает новый род войск - войска беспилотных систем. Подразделения войск беспилотных систем действуют на всех направлениях, взаимодействуя с остальными родами войск.