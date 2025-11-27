Марочко: ВСУ провели более 10 безуспешных контратак на северском направлении

Украинское командование не оставляет попытки вернуть утраченные рубежи, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели более 10 контратак на северском направлении в районе населенных пунктов Ямполь и Платоновка, однако все атаки были отражены российскими войсками. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За последние несколько суток с целью возвращения утраченных рубежей и позиций украинские боевики провели более 10 контратакующих действий с направления Закотного (ДНР - прим. ТАСС) по направлению Ямполя и Платоновки. Все попытки не принесли желаемого результата, атаки отражены нашими войсками", - сказал он.

Он также отметил, что на данный момент украинское командование не отказалось от попыток контратаковать и продолжает нести необоснованные потери на данном направлении.