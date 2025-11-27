Экс-военный ВСУ: у украинских солдат нет мотивации в отличие от российских

Участник добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря отметил, что мобилизованных украинцев "загнали палками в армию"

Редакция сайта ТАСС

© Марина Осокина/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Насильно мобилизованные украинские солдаты не мотивированы воевать в отличие от российских военных, многие из которых пошли на СВО добровольцами. Об этом ТАСС заявил бывший военный ВСУ с позывным Боб, который сдался в плен под Красноармейском, а затем вступил в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря и сейчас воюет вместе с российскими военными за освобождение Запорожской области.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Учитывая, что люди мобилизованы, их загнали палками в армию, то есть мотивации [у солдат ВСУ] фактически ноль. Большинство не проходили даже срочную службу", - сказал Боб.

При этом российские военнослужащие, по его мнению, глубоко мотивированы и знают, за что они воюют. "Обычные люди, как и везде, те, которые в свое время работали на заводе, условно говоря, они взяли в руки оружие и пришли, чтобы защитить свои ценности и даже Россию, потому что эта угроза, которая развивалась на Украине, она так или иначе, со временем, я думаю, перекочевала бы и дальше", - поделился доброволец.