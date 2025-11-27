В ДНР бойцы РФ уничтожили шесть пунктов управления БПЛА, гаубицу и гексакоптер

Военнослужащие Южной группировки войск действовали на константиновском направлении

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили шесть пунктов управления беспилотникам, самоходную артиллерийскую установку, а также тяжелый гексакоптер "Баба-яга" противника на константиновском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ДНР оператор "Ланцета" Южной группировки обнаружил и уничтожил самоходную артиллерийскую установку неустановленного образца с военнослужащими ВСУ. Также в режиме свободной охоты в зонах ответственности в районе н. п. Константиновка операторами ударных БПЛА <…> был обнаружен и уничтожен двигавшийся в сторону российских позиций гексакоптер R-18 ("Баба-яга") ВСУ", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали об уничтожении FPV-дронами шести пунктов управления беспилотниками противника в районе Константиновки.