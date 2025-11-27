Над регионами России сбили 118 украинских БПЛА за ночь

Работали силы ПВО

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 118 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 26 ноября до 08:30 27 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 52 БПЛА - над территорией Белгородской области, 26 БПЛА - над территорией Курской области, 18 БПЛА - над территорией Самарской области, 6 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА - над территорией Брянской области, 2 БПЛА - над территорией Воронежской области, 2 БПЛА - над территорией Липецкой области, 2 БПЛА - над территорией Оренбургской области, 1 БПЛА - над территорией Волгоградской области, 1 БПЛА - над территорией Тульской области, 1 БПЛА - над территорией Ростовской области и 1 БПЛА - над акваторией Черного моря", - сообщили в военном ведомстве.