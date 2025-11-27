ВС РФ освободили Васюковку в ДНР
Редакция сайта ТАСС
09:12
обновлено 09:19
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские военные освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Васюковка Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.
