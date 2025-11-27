Средства ПВО РФ сбили за сутки 263 беспилотника ВСУ

Также были уничтожены восемь снарядов системы HIMARS и управляемая ракета большой дальности "Нептун"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 8 снарядов системы HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 263 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 263 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в военном ведомстве.

По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 99 114 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 294 танка и других боевых бронированных машин, 1 621 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31 587 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 814 единиц специальной военной автомобильной техники.