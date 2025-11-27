Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 355 военнослужащих в зоне СВО

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 135 человек

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 355 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 135 человек, от действий группировок "Запад" - до 235, "Южная" - более 230, "Центр" - более 465, на направлении "Восток" - до 210 и "Днепр" - до 80 военнослужащих.