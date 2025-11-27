ВС РФ за сутки продвинулись в северном направлении микрорайонов Красноармейска

Продолжается зачистка населенного пункта Ровное

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" за минувшие сутки успешно продвинулись в северном направлении в мирокрайонах Центральный и Динас населенного пункта Красноармейск (украинское название - Покровск) ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также уточнили, что за сутки было отражено восемь атак подразделений 425-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино (ДНР) с целью деблокирования окруженной украинской группировки.