ВС РФ за сутки поразили склады и пункты управления БПЛА ВСУ

Также удар был нанесен по пункту спутниковой связи противника

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение складам и пунктам управления беспилотниками, пункту спутниковой связи противника и используемым в интересах ВСУ объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, пункту спутниковой связи, объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.