В ЦВКГ участникам СВО вручили дипломы о дополнительном образовании и госнаграды

В Минобороны России сообщили, что свыше двадцати офицеров получили удостоверения о повышении квалификации по программе "Мобилизационная работа в военных комиссариатах" и назначения на новые воинские должности

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Военнослужащим - участникам СВО вручили документы о дополнительном образовании, а также государственные и ведомственные награды в Центральном военном клиническом госпитале (ЦВКГ) имени П. В.Мандрыка, сообщили в Минобороны России.

"В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка первый заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской федерации генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил военнослужащим - участникам специальной военной операции документы об окончании курса дополнительного профобразования, государственные и ведомственные награды. В мероприятии также принял участие начальник Управления военного образования - заместитель начальника ГУК МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников", - сообщили в военном ведомстве, отметив, что свыше двадцати офицеров получили удостоверения о повышении квалификации по программе "Мобилизационная работа в военных комиссариатах" и назначения на новые воинские должности.

Кроме того, за личное мужество, отвагу и самоотверженность всем офицерам вручили государственные и ведомственные награды - ордена Мужества, медали Суворова и Жукова, медали Министерства обороны РФ "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" II степени, "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" и "Участнику специальной военной операции". В министерстве проинформировали, что также большинству награждаемых присвоили очередные воинские звания.

"Министерство обороны с первых дней специальной военной операции уделяет и будет уделять внимание вопросам поддержки и социальной реабилитации всех военнослужащих - участников специальной военной операции. В первую очередь тех, которые получили ранения. Выражаю слова благодарности всем тем, кто принял решение продолжить военную службу. Ваши знания и ваш опыт нам очень нужны в деле подготовки кадров и вопросах военно-патриотического воспитания" - приводит Минобороны слова генерал-лейтенанта Юрия Боброва.