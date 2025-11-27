Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Северск

Военный эксперт сообщил, что как с северной части населенного пункта, так и на южном участке города вдоль железнодорожного полотна продолжается продвижение

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных Сил РФ прорвали оборонительную линию ВСУ и вошли в населенный пункт Северск в Донецкой Народной Республике, продолжив наступление внутри города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Давление на украинские позиции на протяжении очень длительного времени в районе населенного пункта Северск, причем, одновременно сразу с трех направлений привело к частичному обрушению фронта и наши вооруженные силы, прорвав оборонительную линию противника, зашли в населенный пункт", - сказал он в эфире телеканала "МОСКВА 24", запись которого опубликовал в своем Telegram-канале.

Марочко добавил, что продолжается продвижение как с северной части Северска, так и на южном участке города вдоль железнодорожного полотна. "На данный момент идет продвижение как с северной части данного населенного пункта Северск и в южном его участке идет продвижение вдоль железнодорожного полотна", - заключил Марочко.