Командующий Северным флотом поздравил морпехов 61-й бригады с праздником

Во время СВО три морских пехотинца флота получили звания Героя Российской Федерации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Мероприятия к 320-летию морской пехоты прошли в отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты. С профессиональным праздников военнослужащих поздравил командующий Северным флотом адмирал Кабанцов, сообщили в Минобороны России.

"Вы по праву можете гордиться историей и легендарными ратными традициями своего соединения. Морские пехотинцы с честью выполняли свой конституционный долг по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, в вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, в обеспечении безопасности в морских водах не только России, но и за ее пределами, в том числе в борьбе против пиратов в Индийском океане, а также с мировым терроризмом в Сирии. Сегодня бойцы вашей бригады на линии боевого соприкосновения доблестно продолжают традиции, заложенные героическими предшественниками", - обратился адмирал к бойцам 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Он отметил, что в ходе СВО три морских пехотинца Северного флота удостоены звания Героя Российской Федерации, более 3 800 награждены государственными наградами, более 1 200 - представлены к награждению.

"Поздравляя подчиненный личный состав с профессиональным праздником, командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что за трехвековую историю бойцы морской пехоты прославились стойкостью и бесстрашием, бескомпромиссностью и отвагой", - проинформировали в военном ведомстве, сообщив, что командующий Северным флотом вручил отличившимся в зоне СВО военнослужащим медали Жукова, медали "За боевые отличия" и ряд наград Министерства обороны Российской Федерации.

В министерстве рассказали, что в честь профессионального праздника на территории бригады прошло торжественное построение личного состава с выносом Боевого Знамени. Кроме того, к монументу памяти морских пехотинцев, погибших при выполнении воинского долга, были возложены венки и цветы.

В министерстве уточнили, что в мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Мурманской области - министр региональной безопасности Артем Долгов, представители муниципальных властей, ветераны морской пехоты и члены семей военнослужащих.

Морская пехота Северного флота

История бригады морской пехоты Северного флота начинается с Великой Отечественной войны, когда в 1941 году была сформирована 67 морская стрелковая бригада. В 1943 году, на базе 2-го батальона бригады был сформирован 61-й стрелковый полк.

Осенью 1944 года 61-й полк принимал участие в Петсамо-Киркенесской операции, за штурм 25 октября порта-крепости Киркенес полку присвоено наименование "Киркенесский" с вручением ордена Красного знамени. В последующем, после ряда организационно-штатных мероприятий об был переформирован в 61-ю бригаду морской пехоты.

Военнослужащие отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота успешно решают задачи специальной военной операции, а также решают ряд других задач по предназначению в Арктике и на кораблях Северного флота в различных районах Мирового океана.