Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем

Полет длился более пяти часов

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в сопровождении Су-35С и Су-27 над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-27 Воздушно-космических сил [РФ]. Продолжительность полета составила более пяти часов. На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств", - сообщили в военном ведомстве.

В МО РФ напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в ведомстве.