Путин: ВС РФ подошли к Гуляйполю и пойдут дальше
13:59
обновлено 14:16
БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы России пробиваются ударными темпами по северу Запорожской области, подошли к Гуляйполю и пойдут дальше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
"Другая наша группировка - "Восток" - проломила оборону противника и продвигается быстрыми темпами по северу Запорожской области - на границе Запорожской и Днепропетровской областей. И идет, повторяю, очень быстрыми темпами. Уже подошли к городишку Гуляйполе - это важный логистический пункт - подошли на 1,5 - 2 км уже к Гуляйполю. Возьмут они его или нет - они обязательно пойдут дальше", - сказал он.