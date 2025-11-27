Путин: ВС РФ подошли к Гуляйполю и пойдут дальше

Вооруженные силы России пробиваются ударными темпами по северу Запорожской области, отметил российский президент

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы России пробиваются ударными темпами по северу Запорожской области, подошли к Гуляйполю и пойдут дальше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Другая наша группировка - "Восток" - проломила оборону противника и продвигается быстрыми темпами по северу Запорожской области - на границе Запорожской и Днепропетровской областей. И идет, повторяю, очень быстрыми темпами. Уже подошли к городишку Гуляйполе - это важный логистический пункт - подошли на 1,5 - 2 км уже к Гуляйполю. Возьмут они его или нет - они обязательно пойдут дальше", - сказал он.