Главком ВМФ Моисеев вручил награды морпехам в их профессиональный праздник

Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев вручил награды морским пехотинцам в их профессиональный праздник, сообщили в Минобороны РФ.

"В День морской пехоты главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев вручил государственные и ведомственные награды наиболее отличившимся 17 морским пехотинцам Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии за героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции", - информировали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства. В ней приняли участие представители семей военнослужащих морской пехоты, органов управления Главного командования ВМФ, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко, морские кадеты, учащиеся военно-морских учебных заведений, ветераны ВМФ.

Во вступительном слове главнокомандующий ВМФ отметил высокую боевую выучку, мужество и героизм морских пехотинцев и назвал их достойными продолжателями славных боевых традиций элиты Вооруженных сил России - морской пехоты. Адмирал Моисеев особо подчеркнул тот факт, что сегодня в едином строю с героями Великой Отечественной войны стоят военнослужащие современной морской пехоты, удостоенные высокого звания Героя России. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес семей морских пехотинцев за их поддержку, терпение и заботу. Адмирал Моисеев также поблагодарил ветеранов морской пехоты за их неоценимый вклад в дело формирования будущих поколений защитников Отечества. В МО РФ рассказали, что мероприятие завершилось совместным чаепитием Главкома ВМФ адмирала Моисеева с награжденными военнослужащими морской пехоты.

Ранее главнокомандующий ВМФ почтил память и возложил цветы на Аллее Памяти морских пехотинцев России и воинов десантников Санкт-Петербурга, погибших в локальных войнах и конфликтах.

Президент России Владимир Путин своим указом от 27 ноября 2024 года присвоил Дню морской пехоты официальный статус памятной даты в Вооруженных силах РФ.