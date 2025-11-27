Эвакуированная из Волчанска семья сообщила, что прятала ребенка от полиции Киева

Семья также рассказала, что пряталась в городе 1,5 года

МОСКВА. 27 ноября. /ТАСС/. Семья из Волчанка Харьковской области, которую эвакуировали военнослужащие российской армии, отказалась от объявленной киевскими властями принудительной эвакуации и прятала от полиции Украины своего ребенка. За отказ покинуть свой дом украинская сторона объявила их в розыск, сообщили в пресс-службе Харьковской военно-гражданской администрации.

"Анатолий и Оксана находятся в розыске на Украине из-за того, что не захотели эвакуироваться из Волчанска и прятали свою восьмилетнюю дочь Киру от украинской полиции. Родители Киры сразу приняли решение, что на Украину не поедут. Этой семье многое пришлось пережить за длительный период пребывания в Волчанске, и очень сложно было осознать, что те, кого когда-то считали своими, относились к ним хуже, чем военнослужащие другого государства", - говорится в сообщении.

Семья также рассказала, что пряталась в городе 1,5 года. После эвакуации российскими бойцами от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) их поддержали в тылу другие эвакуированные горожане. Сейчас в планах у семейства оформить российское гражданство и найти работу.

"Большое спасибо бойцам с позывными Помор, Балу, Тур, Альт и Штык, каждому отдельно и всем вместе, и тем, которые нас дальше проводили. Мальчик (боец ВС РФ - прим. ТАСС) ниже меня ростом нес малую (ребенка - прим. ТАСС) все время на руках, он ни разу не спустил ее. Для нас это большая поддержка. Когда ты сидишь полтора года, у тебя ограниченный круг общения, ты перестаешь верить вообще во все, а вот здесь такие люди", - цитирует пресс-служба слова эвакуированной жительницы.