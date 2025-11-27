ТАСС: новый комбриг ВСУ в Волчанске в 2016 году потерял секретные карты

Кроме того, Виталий Попович допустил убийство своего военнослужащего, рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Stringer

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подполковник Виталий Попович с позывным Ветер стал новым командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, он известен тем, что в качестве командира роты во время АТО в 2016 году допустил потерю карт с расположением своего подразделения.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Подполковник Попович Виталий Николаевич - позывной Ветер - из Ивано-Франковска, активный участник и сторонник "майдана". Два года воевал добровольцем в АТО в составе 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ в 2015-2016 годах. В 2016 году, будучи командиром роты в 93-й отдельной механизированной бригаде, допустил убийство своего военнослужащего и утрату секретных карт с расположением позиций своей роты", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что после такого инцидента его уволили с военной службы, вследствие чего он устроился в компанию "Нафтогаз" на должность начальника департамента супервайзинга.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что командование ВСУ сняло с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева за провальное руководство войсками в Харьковской области.