ТАСС: в Харьковской области ликвидировали спецгруппу иностранных наемников

Во время боя ВС РФ также захватили трофеи, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ ликвидировали на хатненском направлении в Харьковской области спецгруппу иностранных наемников ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На хатненском направлении отряд "Шторм" 7-го отдельного мотострелкового полка из Калининграда ликвидировал диверсионно-разведывательную группу из колумбийцев и военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе боя бойцы ВС РФ также захватили трофеи - вооружение, оборудование и вражескую символику, в том числе специальный дробовик для борьбы с БПЛА Safari HG-105.