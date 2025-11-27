ТАСС: в Харьковской области ликвидировали спецгруппу иностранных наемников
18:22
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ ликвидировали на хатненском направлении в Харьковской области спецгруппу иностранных наемников ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На хатненском направлении отряд "Шторм" 7-го отдельного мотострелкового полка из Калининграда ликвидировал диверсионно-разведывательную группу из колумбийцев и военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в ходе боя бойцы ВС РФ также захватили трофеи - вооружение, оборудование и вражескую символику, в том числе специальный дробовик для борьбы с БПЛА Safari HG-105.