На Северном флоте 11-й дивизии атомных подводных лодок вручили орден Нахимова

Церемония вручения состоялась на центральной площади Заозерска

© Пресс-служба Северного флота/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Заместитель главкома ВМФ адмирал Владимир Воробьев вручил орден Нахимова личному составу 11-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота в пункте базирования соединения в Заозерске Мурманской области, сообщили во флотской пресс-службе.

"В гарнизоне подводников Северного флота заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Владимир Воробьев вручил орден Нахимова личному составу 11-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота. Церемония вручения ордена состоялась на центральной площади города", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, орден Нахимова и орденскую ленту прикрепили к знамени соединения согласно воинскому ритуалу.

"Президент Российской Федерации и руководство Министерства обороны высоко и по достоинству оценили деятельность подводников 11-й дивизии. И сегодня, несомненно, праздник для стоящих в строю, для ветеранов, для всех жителей города, которые так или иначе связаны с подводным флотом", - отметил адмирал Воробьев, выступая с речью.

На Северном флоте уточнили, что на церемонии также присутствовали заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов, заместитель губернатора Мурманской области - министр региональной безопасности Артем Долгов, ветераны и военнослужащие соединения, жители гарнизона.

"Это событие является венцом всех тех побед, которые на протяжении более 60 лет достигались экипажами 11-й дивизии. Орден Нахимова станет для нас не только почетной наградой, но и новым стимулом к совершенствованию боевого мастерства и морской выучки", - подчеркнул командир соединения капитан 1 ранга Андрей Харчиков. В пресс-службе проинформировали, что после завершения церемонии участники мероприятия возложили венки и цветы к мемориалу памяти атомной подводной лодки "Комсомолец".

"Согласно указу президента Российской Федерации высокой государственной награды соединение атомных подводных лодок Северного флота удостоено за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач", - добавили там.

История 11-й дивизии атомоходов Северного флота

11-я дивизия атомных подводных лодок Северного флота за более чем 62 года существования освоила 9 проектов подлодок, большое количество разных типов ракетного и торпедного оружия. 7 подводников дивизии удостоены высокого звания Герой Советского Союза, четверо - Герой Российской Федерации. Более 600 военнослужащих соединения награждены государственными наградами.

С 2014 года дивизией начато освоение кораблей 4-го поколения, которые способны выполнять самые сложные задачи и применять современные и перспективные системы вооружения, включая высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковое.

На текущий момент в составе соединения службу несут подводные лодки проектов "Ясень" и "Ясень-М". В 2024 году атомный подводный крейсер дивизии "Казань" совершил скрытный подводный переход в Карибский бассейн и совершил дружественный заход в порт Гаваны на Кубе.

В конце 2024 года боевой состав соединения пополнил новейший атомный подводный крейсер "Архангельск", который в течение текущего года неоднократно применял ракетное и гиперзвуковое оружие в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки.