"Рособоронэкспорт" представит на EDEX 2025 в Каире Су-57Э

Также компания представит боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит на Международном военно-техническом форуме EDEX 2025 в Каире многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э и боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, имеющие опыт боевого применения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Для военно-воздушных сил "Рособоронэкспорт" на своем стенде представит многофункциональный истребитель Су-57Э - единственную в мире машину пятого поколения, имеющую реальный опыт боевого применения в современных условиях насыщенной противовоздушной обороны. В сегменте специальной авиации демонстрируется самолет-заправщик Ил-78МК-90А, который в процессе эксплуатации может быть оперативно переоборудован в различные варианты - транспортный, санитарный, противопожарный. Презентуемый боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 оснащен бортовым комплексом обороны и уникальной системой катапультирования экипажа. Вооружение машины составляют современные авиационные средства поражения, в том числе высокоточные с повышенной дальностью применения", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что для сухопутных войск будет презентованы образцы вооружения и техники, созданные или модернизированные с учетом опыта современных боевых действий. Среди них танк Т-90МС в новом облике, боевая машина пехоты БМП-3 и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" с дистанционным пультом, а также барражирующие боеприпасы, в том числе "Ланцет-Э" в обновленном облике.

Делегации военно-морских сил на EDEX 2025 смогут ознакомиться с береговым ракетным комплексом "Рубеж-МЭ".

Отмечается, что по представленной на выставке продукции "Рособоронэкспорт" готов обсуждать новые проекты взаимодействия, в том числе в рамках индустриального сотрудничества, в полном соответствии с современными рыночными трендами. Вопросы расширения партнерства и реализации новых проектов компания обсудит с представителями силовых ведомств Египта и других стран региона.