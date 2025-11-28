В Москве прошло заседание комитета руководителей органов по воспитательной работе МО СНГ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Заседание комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны государств - участников СНГ состоялось в Москве. На нем главы делегаций в частности подвели итоги мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны РФ.

"В Москве на базе Международного военного центра Министерства обороны Российской Федерации состоялось заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом (воспитательной работы) министерств обороны государств - участников Содружества Независимых Государств (КРОРЛС)", - сообщили в российском военном ведомстве.

В заседании приняли участие делегации министерств обороны России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители секретариата Совета министров обороны государств - участников СНГ.

Открывая заседание, председатель комитета руководителей органов по работе с личным составом (воспитательной работы), заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин подчеркнул востребованность взаимодействия оборонных ведомств в области воспитательной работы с личным составом вооруженных сил, а также необходимость его дальнейшего развития с учетом многолетнего опыта военного сотрудничества в формате Содружества.

"Основные усилия мы должны сосредоточить на обогащении духовных и нравственных ценностей, присущих нашим народам, воспитанию у военнослужащих стойкости, мужества, преданности Отечеству, верности традициям дружбы и боевого братства наших армий, способности дать гарантированный отпор любому агрессору", - подчеркнул Горемыкин.

Секретарь Совета министров обороны государств - участников СНГ генерал-лейтенант Юрий Дашкин отметил, что Совет министров обороны отводит важную роль Комитету в сфере формирования морально-психологических и боевых качеств личного состава национальных вооруженных сил, военно-патриотического воспитания военнослужащих и допризывной молодежи, сохранения исторической памяти о героическом прошлом народов государств СНГ. "Совет министров обороны активно популяризирует культурно-историческое достояние народов Содружества для сохранения единства и взаимопонимания между нашими военнослужащими", - отметил генерал-лейтенант Юрий Дашкин.

В ходе заседания большое внимание было уделено рассмотрению опыта воспитательной работы с военнослужащими на основе национальных духовно-нравственных ценностей и выработке предложений по развитию сотрудничества в интересах дальнейшего формирования и укрепления общего военно-культурного пространства.

Представители базовых организаций государств - участников СНГ, Военного университета имени князя Александра Невского и Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова выступили с докладами о современных подходах подготовки офицеров военно-политических органов для Вооруженных сил Российской Федерации и деятельности по укреплению дружбы и войскового товарищества в многонациональных воинских коллективах.

Кроме того, главы делегаций вооруженных сил государств СНГ подвели итоги организации мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе обмена мнениями были отмечены важность сохранения исторической памяти о бессмертном подвиге народов Советского Союза в борьбе с фашизмом, а также масштабность проведенных мероприятий в государствах Содружества

Участники заседания поддержали предложения Министерства обороны Российской Федерации по проведению в 2026 году международной молодежной военно-спортивной игры "Наследники Победы" и фестиваля армейской культуры и творчества "Аванпост" с участием творческих коллективов и сольных исполнителей от национальных вооруженных сил стран СНГ.

По итогам рассмотрения вопросов повестки заседания члены Комитета подписали решения по дальнейшему развитию системы военно-патриотического воспитания военнослужащих и допризывной молодежи государств Содружества.

Перед заседанием Комитета военные делегации стран СНГ возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата и почтили минутой молчания память защитников Отечества.