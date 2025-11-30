Фельдъегеря "Центра" ежедневно доставляют сотни писем и посылок у Красноармейска

Специалисты ФПС ежедневно преодолевают сотни километров фронтовых дорог, доставляя почтовые отправления военнослужащим

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты почтовой связи Центральной группировки войск ежедневно доставляют порядка сотни конвертов и посылок военнослужащим на красноармейском направлении. Об этом рассказал начальник обменного пункта фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) с позывным Барс.

"Мы занимаемся доставкой писем и посылок в зоне проведения специальной операции. Ежедневно мы доставляем такими же маршрутами около сотни конвертов и посылок. Это немало, учитывая, что у нас есть и военная корреспонденция. Для усовершенствования системы обработки почтовых отправлений введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система фельдъегерско-почтовой связи, в которой мы можем оперативно дать статус почтовому отправлению и где она (посылка - прим. ТАСС) находится", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны.

"Благодаря фельдъегерско-почтовой службе группировки войск "Центр" военнослужащие оперативно получают посылки, военную корреспонденцию и теплые слова из дома", - добавили в военном ведомстве.