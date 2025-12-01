Войска беспилотных систем уничтожили технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Кроме того, в Купянском районе Харьковской области военнослужащие группировки "Запад" с помощью беспилотников выявили автомобильную технику ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Операторы беспилотников Войск беспилотных систем уничтожили багги, роботизированную платформу и автомобильную технику в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" в районе населенного пункта Колодезное Харьковской области выявили и уничтожили передвигающуюся по дороге багги боевиков ВСУ с боеприпасами к стрелковому оружию. А в районе села Малая Рыбица Сумской области операторы FPV-дронов поразили вражескую роботизированную платформу, предназначенную для доставки материальных средств на позиции", - сказали в ведомстве.

Кроме того, в Купянском районе Харьковской области военнослужащие группировки "Запад" разведывательного подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии с помощью беспилотников выявили автомобильную технику ВСУ в населенном пункте Купянск-Узловой Харьковской области.

"После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на технику противника. Объективный контроль уничтожения техники ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - добавили в военном ведомстве.