Младший сержант под огнем ВСУ оказал первую помощь раненым товарищам

Благодаря мужеству и профессионализму Артура Марабьяна были сохранены жизни российских военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Младший сержант Артур Марабьян под плотным минометным огнем со стороны ВСУ добрался до раненых сослуживцев и оказал им первую медицинскую помощь. О подвиге бойца рассказали в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Там пояснили, что в ходе выполнения задачи группа эвакуации, в которую входил Марабьян, подверглась плотному минометному огню ВСУ. "Несмотря на это, Артур первым добрался до раненых товарищей и приступил к оказанию первой медицинской помощи под вражеским огнем. Стабилизировав состояние раненых, Артур Марабьян по очереди донес их до точки эвакуации, откуда они были доставлены в госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь", - подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны отметили, что благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта были сохранены жизни российских военнослужащих.

В ведомстве также рассказали о подвиге капитана Владислава Быкова, который без потерь среди личного состава отбил несколько попыток ВСУ вернуть утраченные позиции. Быков командовал штурмовой группой и выполнял задачу по овладению опорным пунктом. Используя разведданные, капитан грамотно спланировал подход группы и оптимально распределил силы и средства. В процессе штурма Быков непрерывно руководил подразделениями, корректировал их действия в зависимости от обстановки. Вместе со своими подчиненными он уничтожил противника на занимаемых позициях, после чего организовал укрепленную оборону.

"Штурмовая группа под командованием капитана Владислава Быкова отбила несколько попыток вражеских подкреплений вернуть утраченные позиции без потерь среди личного состава. Благодаря мужественным и профессиональным действиям капитана Владислава Быкова штурмовая группа овладела ключевой позицией противника, что способствовало дальнейшему продвижению российских подразделений", - подчеркнули в министерстве.