ТАСС: российская армия за осень освободила 87 населенных пунктов

В Сумской области освобождена Юнаковка, которая была логистическим хабом ВСУ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские военные за осень освободили в зоне СВО 87 населенных пунктов. Это следует из подсчетов ТАСС на основе сводок Минобороны России.

Так, в ДНР освобожден 31 населенный пункт: Федоровка, Марково, Муравка, Переездное, Майское, Дерилово, Шандриголово, Кировск (Заречное), Северск Малый, Кузьминовка, Федоровка, Московское, Балаган, Новопавловка, Плещеевка, Ленино (Молодецкое), Дроновка, Проминь, Гнатовка, Сухой Яр, Рог, Платоновка, Масляковка, Ямполь, Новоселовка, Ставки, Звановка, Петровское, Иванополье, Васюковка, Чунишино. Их освобождали бойцы "Центра", "Запада" и Южной группировки войск.

В Днепропетровской области взяты под контроль 24 населенных пункта: Новоселовка, Хорошее, Сосновка, Новопетровское, Березовое, Новониколаевка, Калиновское, Степовое, Вербовое, Алексеевка, Приволье, Ивановка, Першотравневое, Егоровка, Вишневое, Новоалександровка, Волчье, Даниловка, Орестополь, Гай, Нечаевка, Радостное, Отрадное, Тихое. Села освобождали военнослужащие группировки "Восток".

В Запорожской области под контроль ВС РФ благодаря действиям "Востока" и "Днепра" перешли 20 населенных пунктов: Ольговское, Новоивановка, Нововасилевское, Новогригоровка, Павловка, Новониколаевка, Привольное, Красногорское, Успеновка, Рыбное, Сладкое, Новое, Новоуспеновское, Яблоково, Ровнополье, Малая Токмачка, Веселое, Новое Запорожье, Затишье, Полтавка.

В Харьковской области бойцы "Запада" и "Севера" освободили 11 населенных пунктов: Отрадное, Боровская Андреевка, Тихое, Песчаное, Бологовка, Садовое, Синельниково, Двуречанское, Цегельное, Купянск, Петропавловка.

Также в Сумской области освобождена Юнаковка, которая была логистическим хабом ВСУ.