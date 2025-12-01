Пленный из ВСУ рассказал, что комбриг ежемесячно собирал с солдат 20 тыс. гривен

В бригаде были коррупция, поборы, а большую часть обмундирования покупали за свой счет, сообщил Игорь Арцимович

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ ежемесячно переводили на карту 20 тыс. гривен своему командиру. Об этом рассказал попавший в плен под Волчанском солдат ВСУ Игорь Арцимович.

"Попал в 57-ю бригаду 34-го батальона, рота РВП (рота огневой поддержки - прим. ТАСС). В бригаде коррупция, поборы, большую часть обмундирования покупали за свой счет, [в том числе] бронежилеты. Деньги сбрасывали на карточку командиру бригады Кузьмину Максиму Александровичу - по 20 тыс. [гривен] ежемесячно", - сказал он в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как сообщали ТАСС ранее в силовых структурах, в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отступают и сдаются в плен. Также силовики отмечали, что украинские военные 57-й бригады пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.